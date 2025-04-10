Фьюри нацелился на поединок с Уайтом. Планируют встретится в Ирландии

Getty Images/Global Images Ukraine. Хьюи Фьюри

Бывшие претенденты на титул чемпиона мира из Британии – Диллиан Уайт (31–3, 21 КО) и Хьюи Фьюри (29–3 ,16 КО) – планируют провести бой в июле.

Организацией вечера бокса занимается промоутер Иззи Асиф и его компания GBM Sports. Место проведения шоу – Голуэй в Ирландии.

Уайт в 2022 году пытался отобрать титул у соотечественника Тайсона Фьюри, но был нокаутирован в шестом раунде. После той неудачи одержал три победы.

Хьюи (двоюродный брат Тайсона) в 2018 году уступил новозеландцу Джозефу Паркеру решением большинства. Идет на серии из семи побед – в последнем поединке, который состоялся 4 апреля, нокаутировал в пятом раунде соотечественника Дэна Гарбера.

sport.ua