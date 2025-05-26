Ролан Гаррос. Бадоса в трех сетах обыграла Осаку, Гарсия уступила в своем последнем матче на турнире

На соревнованиях во Франции продолжаются матчи первого круга



Париж, Франция • 25 мая – 8 июня • грунт • €23,485,000

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Даниэль Коллинс (США) – Джоди Баррейдж (Великобритания) 7:6(1), 6:4

Людмила Самсонова (-, 19) – Маяр Шериф (Египет) 7:6(3), 6:2

Айла Томлянович (Австралия) – Майя Джоинт (Австралия) 6:1, 6:3

Юлия Стародубцева (Украина, LL) – Тамара Корпач (Германия, Q) 2:6, 6:1, 6:4

Бернарда Пера (США) – Каролин Гарсия (Франция) 6:4, 6:4

Елена Рыбакина (Казахстан, 12) – Хулия Риэра (Аргентина, Q) 6:1, 4:6, 6:4

Жаклин Кристиан (Румыния) – Кимберли Биррелл (Австралия) 6:1, 6:0

Эмма Радукану (Великобритания) – Ван Синьюй (Китай) 7:5, 4:6, 6:3

Ига Швёнтек (Польша, 5) – Ребекка Шрамкова (Словакия) 6:3, 6:3

Айла Томлянович остановила победную серию Майи Джоинт, которая на прошлой неделе выиграла дебютный титул на турнире WTA 250 в Рабате. Отметим, что австралийки тогда встретились в полуфинале и Томлянович снялась с матча после первого сета из-за растяжения мышц живота.

Елена Рыбакина выиграла пятый матч подряд. Перед выступлением на Ролан Гаррос казахстанская теннисистка стала чемпионкой на турнире WTA 500 в Страсбурге.

Каролин Гарсия сыграла последний матч в одиночном разряде на домашнем “мэйджоре”. Напомним, что на прошлой неделе француженка сообщила, что завершит карьеру в этом году. Гарсия также сыграет в парной сетке соревнований в Париже вместе с Диан Парри.

Паула Бадоса (Испания, 10) – Наоми Осака (Япония) 6:7(1), 6:1, 6:4

Робин Монтгомери (США) – Диан Парри (Франция, WC) 6:2, 6:1

Джессика Боусас Манейро (Испания) – Эмма Наварро (США, 9) 6:0, 6:1

Вероника Кудерметова (-) – Виктория Томова (Болгария) 7:5, 6:1

Паула Бадоса пятый раз принимает участие в основной сетке Ролан Гаррос и пятый раз начинает выступление с победы. Свой лучший результат здесь испанка показала четыре года назад, когда дошла до четвертьфинала.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua