Рейтинг WTA. Свитолина приближается к двадцатке сильнейших, Соболева обновила свой рекорд, Цуренко впервые за 15 лет выбыла из топ-200

Украинские теннисистки в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации



По итогам турнира в Индиан-Уэллс Элина Свитолина поднялась на одну позицию и на этой неделе занимает 22-е место в мировом рейтинге. Напомним, что на турнире в США Свитолина дошла до четвертьфинала, где уступила будущей чемпионке Мирре Андреевой.

Марта Костюк на этой неделе занимает 29-ю строчку (-10), а Даяна Ястремская поднялась на 42-е место (+4). Ангелина Калинина по-прежнему находится за пределами топ-50, занимая 55-е место (-1) в мировой классификации.

На две позиции на этой неделе поднялась Юлия Стародубцева – 108-е место. Дарья Снигур потеряла сразу девять позиций и занимает 137-е место в рейтинге WTA.

Обновила свой личный рекорд Анастасия Соболева – после выхода в полуфинал на соревнованиях ITF W75 в Венгрии, она вернулась в топ-200 и впервые поднялась на 197-е место (+22).

Леся Цуренко, которая в этом году не провела ни одного матча, впервые с июля 2010 года покинула топ-200 мирового рейтинга и занимает на этой неделе 209-е место (-23). Цуренко, за свою карьеру, провела в топ-200 рейтинга WTA – 750 недель.

• Календарь турниров украинских теннисисток (WTA/ITF)

В парном рейтинге Людмила Киченок остается первой ракеткой Украины, занимая на этой неделе 9-е место в мировой классификации.

Надежда Киченок опустилась на 41-е место (-1), а Марта Костюк занимает 57-ю позицию в парном рейтинге WTA.

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