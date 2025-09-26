Украинцы на турнирах ITF 26 сентября (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал BTU предлагает вашему вниманию расписание матчей с участием украинских теннисистов
($30,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1/4 финала
11:00 | Алексей Крутых (Украина, 5) – Федерико Ианнаконе (Италия)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
14:00 | Алексей Крутых/Дамьен Венгер (Украина/Швейцария) – Федерико Ианнаконе/Джорджио Табакко (Италия)
($30,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1/4 финала
10:00 | Дарья Есипчук (Украина, 3) – Андре Лукосюте (Литва)
10:00 | Вадим Урсу (Украина, 5) – Робин Бертран (Франция, 1)
10:00 | Юрий Джавакян (Украина, 8) – Александр Бакши (Грузия)
Пары. Основная сетка. 1/2 финала
12:00 | Андрей Порицкий/Вадим Урсу (Украина) – Алессандро Коччиоли/Лоренцо Лоруссо (Италия)
($30,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
11:30 | Эрик Ваншельбойм (Украина, 5) – Ян Кумстат (Чехия)
($30,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1/4 финала
10:30 | Владислав Орлов (Украина, 5) – Душан Обрадович (Сербия)
Пары. Основная сетка. 1/2 финала
13:30 | Никита Маштаков/Владислав Орлов (Украина, 1) – Андрей Недич/Владан Тадич (Босния и Герцеговина)
($15,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1/4 финала
11:30 | Александр Брайнин (Украина, 2) – Константин Биттун Кузмин (Франция, 8)
11:30 | Адриана Ткаченко (Украина) – Митцуми Уемура (Япония)
Пары. Основная сетка. 1/2 финала
13:00 | Мария Берген/Селина Атай (Украина/Турция, 4) – Эстер Адешина/Теника Макгифин (Великобритания/Австралия, 1)
($15,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1/4 финала
11:00 | Георгий Кравченко (Украина, 5) – Лиам Броди (Великобритания, 1)
12:30 | Никита Белозерцев (Украина, 7) – Тайлер Стайс (США)
Пары. Основная сетка. 1/2 финала
13:00 | Георгий Кравченко/Майкл Жу (Украина/США, 3) – Матиас Фюле/Брэндон Перес (Венгрия/Венесуэла, 2)
($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1/4 финала
13:30 | Елизавета Котляр (Украина, 2) – Сина Херманн (Германия, 8)