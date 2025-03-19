Усик оценил шансы Джошуа в реванше против Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO и WBA Александр Усик оценил шансы Энтони Джошуа в реванше против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа.

«У Джошуа есть шансы. Они есть всегда. Да, в первом бою победил Дюбуа, но это бокс. Я не очень хороший прогнозист, но мне очень интересно будет посмотреть на еще один бой между Джошуа и Дюбуа», – сказал Усик.

В сентябре 2024 года Дюбуа нокаутировал Джошуа в пятом раунде.

Ранее промоутер Александра Усик Александр Красюк сообщил, что ведутся переговоры о реванше украинца с Даниэлем Дюбуа.

sport.ua