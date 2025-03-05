Обидчик Дюбуа остался без соперника. Ему быстро нашли нового оппонента

Getty Images/Global Images Ukraine. Филип Хргович

Бывший временный чемпион мира в супертяжелом весе Джо Джойс (16–3, 15 КО) проведет бой 5 апреля на арене «Co-Op Live Arena» в Манчестере (Англия).

Изначально планировалось, что боксер сразится с соотечественником Диллианом Уайтом (31–3, 21 КО), но этот поединок был отменен из-за травмы последнего. Промоутеры быстро нашли замену для британца – на ринг выйдет хорват Филип Хргович (17–1, 14 КО).

Джойс ранее считался очень перспективным боксером и побеждал нынешнего чемпиона Даниеля Дюбуа, однако в последние года его карьера регрессирует. В последних четырех боях британец потерпел три поражения.

Хргович в июне прошлого года пытался одолеть того же Дюбуа, но его попытка оказалась неудачной. Хорватский боксер был нокаутирован в восьмом раунде.

sport.ua