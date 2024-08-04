Промоутер Джошуа подобрал соперников для Баколе после победы над Андерсоном

Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Баколе и Джаред Андерсон

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, рассказал, с кем может сразиться Мартин Баколе (21-1, 16 KO) после досрочной победы над американским проспектом Джаредом Андерсоном (17-1, 15 KO).

«Знаете, Мартин Баколе будет очень конкурентным против любого соперника. Но пока что он не получит огромный бой, потому что у него нет профайла. Сейчас самый сложный вопрос заключается в том, с кем Его Превосходительство (Турки Аль-Шейх – ред.) решит свести Баколе дальше.

У него был бы хороший бой с Агитом Кабайелом. Есть Чжан Чжилей. Это два громадных парня. Послушайте, Баколе заслуживает большой поединок. И я чрезвычайно рад за Билли Нельсона (тренер Баколе – ред.)», – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Отметим, что Баколе нокаутировал Андерсона в 5-м раунде.

sport.ua