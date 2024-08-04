Робсон: Сайнс будет требователен к инженерам

В 2025 году Карлос Сайнс присоединится к Williams. Главный гоночный инженер команды Дэйв Робсон ожидает, что Карлос Сайнс будет максимально требователен к инженерам, что поможет команде добиться прогресса.

Дэйв Робсон: «Думаю, в предстоящем появлении в команде Карлоса несколько вещей будут пугающими для инженеров. Конечно, его контракт с нами – великолепная новость и чёткий сигнал, что мы намерены изменить команду к лучшему.

Я не очень хорошо знаю Карлоса, но у него репутация человека, который очень требователен к команде и умеет выжимать всё из машины. Я не сомневаюсь, что он будет очень требователен ко всем нам, но именно это нам и нужно.

В следующем году предстоит очень много инженерной работы, чтобы лучше подход Карлоса к работе, понять машину и сделать её быстрее. Появление Карлоса определённо встряхнёт всю команду в хорошем смысле».

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