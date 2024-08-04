Сборная Украины U-18 победила Румынию в заключительном матче юношеского Евробаскета-2024

Сине-желтые завершили турнир на 13-м месте

Сборная Украины U-18 по баскетболу победила Румынию в заключительном матче юношеского чемпионата Европы-2024 в дивизионе В — 90:80.

Сине-желтые добыли небольшой перевес на старте и разбили соперников во второй четверти, достигнув преимущества в +17 очков. Далее румыны смогли немного сократить отставание, но украинцы смогли удержать победу.

В составе сине-желтых Владислав Синник набрал 17 очков и совершил 8 подборов. На счету Ильи Упыря — 17 очков и 5 передач.

Сборная Украины заняла итоговое 13-е место на турнире. Подопечные Андриуса Вайсекаускаса на четвертой строчке завершили групповой турнир. Далее украинцы проиграли Норвегии (71:76) и победили Словакию (77:67).

Юношеский чемпионат Европы-2024 по баскетболу. Дивизион В. Матч за 13-е место

Украина – Румыния — 90:80 (19:16, 30:16, 16:23, 25:25)

Украина: Колобов (11), Сушкин (14), Король (9+5 подборов), Сытар (2), Йяму (9), Синник (17+8 подборов), Упырь (17+5 передач), Гогуленко (5+8 подборов + 4 передачи), Балюк (5), Липка (1)

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