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Футбол

Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. Потенциального соперника узнает неудачник пары Кривбасс/Виктория

Жеребьевка – в понедельник, 5-го августа

Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. Потенциального соперника узнает неудачник пары Кривбасс/Виктория

Фото: УЕФА / Автор неизвестен

    • В понедельник, пятого августа, в Ньоне состоится жеребьевка последнего этапа квалификации Лиги конференций 2024/25 – раунда плей-офф. Среди прочего, потенциального соперника узнает неудачник пары 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Кривбасс" (Кривой Рог, Украина) – "Виктория" (Плзень, Чехия).

    Читайте такжеПара Кривбасс-Виктория будет фигурировать в двух жеребьевках – плей-офф ЛЕ и ЛК. Известны потенциальные соперники

    Эта пара будет вне посева во время жеребьевки. Для нее есть такие варианты потенциальных соперников:

  • "Челси" (Англия);
  • "Гент" (Бельгия) – "Силькеборг" (Дания) (победитель пары);
  • "Фиорентина" (Италия);
  • "Бетис" (Испания);
  • "Башакшехир" (Турция) – "Сабуртало" (Грузия) (победитель пары);
  • "Маккаби" (Петах-Тиква) – ЧФР (Румыния) (победитель пары);
  • "Олимпия" (Словения) – "Шериф" (Молдова) (победитель пары);
  • "Брондбю" (Дания) – "Легия" (Польша) (победитель пары);
  • "Хайденхайм" (Германия);
  • "Ильвес" (Финляндия) – "Юргорден" (Швеция) (победитель пары);
  • "Ланс" (Франция);
  • "Омония" (Кипр) – "Фехервар" (Венгрия) (победитель пары);
  • "Трабзонспор" (Турция) – "Рапид" (Австрия) (неудачник пары);
  • "Цюрих" (Швейцария) – "Гимарайнш" (Португалия) (победитель пары);
  • "Корвинул" (Хорватия) – "Астана" (Казахстан) (победитель пары);
  • "Ноах" (Армения) – АЕК (Афины, Греция) (победитель пары);
  • "Мольде" (Норвегия) – "Серкль Брюгге" (Бельгия) (неудачник пары).

    • Жеребьевка раунда плей-офф Лиги конференций состоится 5-го августа в 15:00.

    Тот, кто проиграет в паре "Кривбасс" – "Виктория", вылетает в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций.

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