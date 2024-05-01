Хьюз, Йоси и Макар вошли в шорт-лист претендентов на приз «Джеймс Норрис Трофи»

Кэйл Макар. Фото USA Today Sports

Стал известен шорт-лист претендентов на приз «Джеймс Норрис Трофи» по итогам регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2023/24. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

В список вошли три хоккеиста: защитник «Колорадо» Кэйл Макар, Роман Йоси, выступающий за «Нэшвилл», и Куинн Хьюз из «Ванкувера».

На счету 25-летнего Макара 21 заброшенная шайба и 69 результативных передач в 77 матчах за «Эвеланш». Канадец стал рекордсменом своего клуба по числу набранных очков и голевых передач среди защитников за один сезон.

Что касается Йоси, то 33-летний швейцарец стал лучшим бомбардиром НХЛ среди защитников в текущем сезоне. Хоккеист набрал 85 (23+62) очков в 82 встречах.

22-летний Хьюз отыграл 82 матча за «Ванкувер», набрав 92 очка. Американец обновил рекорды своего клуба для защитников по набранным очкам и результативным передачам в течение одного регулярного сезона.

Трофей «Джеймс Норрис Трофи» ежегодно вручается защитнику, который проявлял наибольшее мастерство при игре на своей позиции на протяжении всего сезона.

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