Промоутер Усика рассказал о главной разнице между украинцем и Фьюри

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Промоутер Александр Красюк считает, что Александра Усика и Тайсона Фьюри в подготовке к бою за все титулы супертяжелого веса отличает дисциплина.

«Могу рассказать вам про секретное оружие Усика. Оно, кстати, и не секретное совсем. Его оружие – это его ум, его сердце, его опыт и боксерские умения. И есть главное, что отличает его от Тайсона Фьюри».

«И это дисциплина. Именно дисциплина делает Усика великим боксером. Это его оружие против Фьюри», – убежден Красюк.

Бой, который перенесли с февраля из-за травмы Фьюри, должен состояться 18 мая.

ВИДЕО. «Жаль, что бой не сегодня». Фьюри показал форму перед боем с Усиком

sport.ua