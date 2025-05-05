Александр УСИК: «Оскар? Научи сначала своего бойца делать это»

Объединенный чемпион мира Александр Усик ответил тренеру обладателя титула IBF Даниэлю Дюбуа, который обвинил его в мошенничестве.
«Оскар? Ты прав, я его заслужил. Но слушай, научи сначала своего бойца наносить чистые удары. Не забывай, что я выиграл этот бой своей правой рукой – джебом. Этого достаточно», – сказал Усик.
Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.
В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.