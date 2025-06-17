Известные украинские супертяжи поругались накануне боя на Уэмбли

Queensberry Promotions. Новицкий – Сиренко

19 июля на английском стадионе «Уэмбли» состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе – на ринге встретятся украинец Александр Усик (23–0, 14 КО) и британец Даниель Дюбуа (22–2, 21 КО).

В андеркарде шоу от Queensberry Promotions зрители увидят еще один интересный поединок в королевском дивизионе между украинцами Андреем Новицким (15–0, 11 КО) и Владиславом Сиренко (22–0, 19 КО).

Накануне этого противостояния соотечественники обменялись не слишком приятными комментариями.

Андрей Новицкий: «Давайте честно: этот поединок он получил только потому, что я дал ему шанс. Мы предложили ему бой три недели назад – он отказался. Через две недели у нас был другой соперник, но и тот снялся. И вдруг – сюрприз: Сиренко согласился. Окей. Принял бой – отвечай за него».

Владислав Сиренко: «По состоянию на 15 мая у меня был подписан контракт на поединок с Диллианом Уайтом. Это боксер с мировым именем. Поэтому думать, что я отказался от поединком с Уайтом, чтобы согласиться на бой с тобой – мягко говоря, бессмысленно. На самом деле все наоборот.

Итак, давай начистоту: на самом деле это ты получил возможность выйти на один из самых громких вечеров года – в андеркарде Усик – Дюбуа. И получил ты ее именно благодаря тому, что твой соперник – Владислав Сиренко. Это факт. Я не привык много говорить перед боем. Но если уже начался публичный диалог – давай его вести честно».

Андрей Новицкий: «Пока ты боксировал на ринге, я ломал людей на улице и боксировал тоже, решал вопросы без папы, поэтому не жалуйся».

sport.ua