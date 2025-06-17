Уникальное достижение. Представитель Сан-Марино гарантировал себе наивысшее еврокубковое достижение в истории страны, не сыграв ни одного матча

Во вторник, 17-го июня 2025-го года, состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Привлекает внимание ситуация, в которой оказался чемпион Сан-Марино "Виртус".

В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов "Виртус" сыграет со "Зрински" (Босния и Герцеговина). Победитель этой пары выйдет во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, а проигравший, в отличие от большинства участников стадии, опустится не во второй квалификационный раунд Лиги конференций, а в третий.

Для выравнивания сетки квалификации неудачников двух игровых пар первого квалификационного раунда Лиги чемпионов организаторы с помощью жеребьевки перевели не во второй, а сразу в третий квалификационный раунд Лиги конференций. И вот одной из таких команд стал неудачник пары "Виртус" – "Зрински" (вторым счастливчиком оказался неудачник пары "Викингур" – "Линкольн Ред Импс".

Следовательно, для Сан-Марино этот сезон в любом случае будет уникальным: впервые в своей истории страна будет представлена в третьем квалификационном раунде еврокубков. Если "Виртус" пройдет "Зрински", он гарантирует себе третий квалификационный раунд Лиги конференций даже в случае дальнейших поражений. Если же чемпион Сан-Марино проиграет в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов, то окажется в третьем квалификационном раунде Лиги конференций по воле жребия.

Ранее наивысшим достижением Сан-Марино в европейском футболе был второй квалификационный раунд различных евротурниров, в котором играли "Виртус", "Ла Фиорита", "Тре Пенне", "Тре Фиори", "Фольгере", "Ювенес-Догана".

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