Бывший игрок Сокола и Донбасса с новым контрактом во Франции

ХК «Морзин Аворья». Феликс Морозов

Нападающий сборной Украины Феликс Морозов продолжит карьеру во втором по рейтингу дивизионе чемпионата Франции (D1). Хоккеист продлил контракт с «Морзин Аворья», где 25-летний харьковчанин отыграл два предыдущих сезона.

Новый розыгрыш будет четвертым подряд для украинца во французской лиге. До прихода в «Морзин Аворья» Морозов защищал цвета тамошнего «Шоле». В украинском хоккее на профессиональном уровне Феликс выступал за «Белый Барс», «Сокол» и «Донбасс».

«Захожу в свой третий сезон в Морзине и ставлю перед собой цель – быть лидером в коллективе, вести команду за собой, больше побеждать, забрасывать шайбы и отдавать передачи. Командные задачи? Не опуститься ниже прошлогоднего восьмого места из 16 команд и зайти повыше в плей-офф», – признался Феликс Морозов.

Напомним, что всего в прошлом сезоне во Франции Морозов набрал 37 (18+19) очков в 30 матчах и попал в топ-20 бомбардиров лиги.

Ранее новый контракт с клубом D1 чемпионата Франции подписал защитник сборной Украины.

sport.ua