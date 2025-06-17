Галле. Синнер успешно начал защиту титула, Коболли в трехчасовом поединке одолел Фонсеку

Результаты второго игрового дня на турнире ATP 500 в Галле



Галле, Германия • 16-22 июня • трава • €2,683,820

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Янник Синнер (Италия, 1) – Янник Ханфманн (Германия, Q) 7:5, 6:3

Томаш Махач (Чехия, 7) – Йеспер де Йонг (Нидерланды, LL) 7:5, 3:6, 6:3

Андрей Рублев (-, 4) – Себастьян Офнер (Австрия, Q) 6:3, 6:4

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – Педро Мартинес (Испания) 6:1, 6:3

Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Ласло Джере (Сербия, Q) 6:3, 6:7(6), 6:1

Алекс Микельсен (США) – Франсиско Серундоло (Аргентина, 5) 2:6, 7:5, 6:4

Денис Шаповалов (Канада) – Уго Умбер (Франция, 6) 6:4, 4:6, 7:6(4)

Флавио Коболли (Италия) – Жуан Фонсека (Бразилия, WC) 5:7, 7:6(3), 7:6(8) – отыграл 1 матчбол

Лоренцо Сонего (Италия) – Ян-Леннард Штруфф (Германия, WC) 6:3, 6:2

• Лидер мирового рейтинга Янник Синнер успешно приступил к защите титула в Галле. Итальянец провел третий поединок против Янника Ханфманна и третий раз его победил. За 1,5 часа которые продолжался этот матч, Синнер подал десять эйсов, сделал по одному брейку в каждом сете и отыграл оба брейк-поинта соперника. Во втором круге итальянский теннисист сыграет против казахстанца Александра Бублика, которого победил две недели назад в четвертьфинале Ролан Гаррос (общий счет их противостояния 4-1 в пользу Синнера).

• Флавио Коболли за 2 часа 44 минуты сломил сопротивление Жуана Фонсеки в одном из самых зрелищных матчей дня. Итальянский теннисист подал 11 эйсов (у бразильца – 9), проиграл один гейм на своей подаче и не смог реализовать ни одного из четырех своих заработанных брейк-поинтов. Во втором круге Коболли сыграет против канадца Дениса Шаповалова.

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