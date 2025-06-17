Будет ли продана команда Alpine?

В конце мая глава французского концерна Renault Лука де Мео говорил, что у компании нет планов сворачивать программу в Формуле 1 или продавать команду, но через две недели Лука ушёл со своего поста и возник очевидный вопрос: что в Renault будут делать с этим сложным активом?

Разговоры на эту тему, ходившие в минувший уик-энд в паддоке Гран При Канады, подытожил корреспондент Тед Кравиц в эфире Sky Sports F1…

Тед Кравиц: «Когда вы Флавио Бриаторе и ваша должность — исполнительный советник Луки де Мео, главы Renault, а затем Лука решает, что ему пора покинуть компанию, то что остаётся Флавио Бриаторе? Чей он теперь советник? Вероятно, ему хотелось бы стать реальным руководителем команды, но пока просто некому назначить его на этот пост.

Кто станет новым генеральным директором Renault? Захочет ли преемник Луки де Мео продолжить участие в Формуле 1? Оставит ли на своём посту Бриаторе? Или в компании решат продать команду? Или переименуют её обратно в Renault? Отмар Сафнауэр как раз ищет команду, которую можно купить».

Гонщик Alpine F1 Пьер Гасли в Канаде признался, что у него тоже нет ответов…

Пьер Гасли: «У меня очень хорошие отношения с Лукой, именно он взял меня в команду, и многих в ней вдохновлял. Я с большой грустью узнал, что он уходит. Уверен, у него веские причины.

Наша команда прогрессирует, это не видно по результатам, но на базе идёт активная работа по подготовке к следующему сезону. Для меня важно, чтобы мы сохранили этот импульс в 26-м, когда расстановка сил может быть совсем другой.

Я не могу комментировать произошедшее. Нужно больше информации. Очевидно, мне нужно сесть с руководством и понять, что это значит для команды, для всех нас. Но, знаете, в конце концов, у всех нас есть своя работа, всем нам нужно сосредоточиться на том, что мы должны делать здесь и сейчас, и делать это лучше всего. Для всех нас сейчас важно оставаться командой и держаться вместе».

Источник