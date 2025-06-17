Вулверхэмптон вскоре объявит о подписании вингера Сельты – Романо

"Вулверхэмптон" подпишет правого вингера Фера Лопеса из "Сельты". Об этом пишет Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера составит 25 миллионов евро. А 21-летний испанец, который является воспитанником академии "Сельты", договорился о личных условиях с английским клубом еще на прошлой неделе.

Медицинское обследование Лопеса запланировано на среду, после чего ожидается официальное подписание контракта.

Фер в сезоне 2024/25 провел 37 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

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