Ноттингем. Кесслер обыграла первую сеяную, 17-летняя британка из четвертой сотни рейтинга дебютировала в Туре

Результаты второго игрового дня на турнире WTA 250 в Великобритании



Ноттингем, Великобритания • 16-22 июня • трава • $275,094

Действующая чемпионка: Кэти Бултер (Великобритания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Маккартни Кесслер (США) – Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 1) 7:5, 6:7(3), 7:5

Сонэй Картэл (Великобритания) – Леолия Жанжан (Франция, Q) 6:3, 6:4

Кэти Бултер (Великобритания, 8) – Лулу Сунь (Новая Зеландия) 6:2, 6:2

Ребекка Шрамкова (Словакия) – Лаура Зигемунд (Германия, Q) 7:6(2), 4:6, 7:6(6)

Франческа Джонс (Великобритания, WC) – Гарриэт Дарт (Великобритания, WC) 7:5, 6:4

Кристина Букша (Испания, LL) – Юлия Стародубцева (Украина, LL) 6:3, 6:3

Магда Линетт (Польша, 6) – Александра Эала (Филиппины) 6:4, 6:3

Сюй Мингэ (Веикобритания, WC) – Кэти Волынец (США) 6:3, 6:3

Сюй Мингэ (№350 WTA) впервые играет в основной сетке турнира WTA и выиграла второй матч против соперницы из топ-100. В следующем круге 17-летняя теннисистка встретится с Магдой Линетт (№31).

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram



Фото: Getty Images.

btu.org.ua