Макс Ферстаппен проводит тесты в Спа

Накануне в Нью-Йорке состоялась мировая премьера художественного фильма F1, на котором присутствовали почти все гонщики Формулы 1. Почти, потому что на премьере не было Макса Ферстаппена.

Действующий чемпион мира после Гран При Канады сразу вернулся из Монреаля в Европу для того, чтобы во вторник сесть за руль Aston Martin Vantage GT3 на тестах в Спа.

На следующей неделе команда Verstappen.com Racing, выступающая в гоночной серии GT World Challenge Endurance, примет участие в марафоне «24 часа Спа». Макс участвует в тестах, чтобы помочь команде с подбором настроек машины.

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