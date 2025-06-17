Усик назвал боксера, который сейчас лучше него. Своим местом – удивил

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и WBO украинский супертяжеловес Александр Усик рассказал, кто, по его мнению, является лучшим боксером в мире независимо от весовой категории.

«Для меня лучшим боксером в мире независимо от весовой категории является Теренс Кроуфорд. Мне нравится этот человек, он великолепный боксер. На каком месте я? Возможно, где-то на 17-м», — сказал Александр Усик.

19 июля Александр Усик проведет бой-реванш против Даниэля Дюбуа. Ранее Маккензи высказался о будущем Александра Усике.

sport.ua