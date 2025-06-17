Палмейрас – Аль-Ахли. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча КЧМ-2025

В первом туре обе команды сыграли вничью. Более того, на всю группу A было забито нуль голов. И что интересно, "Палмейрас" и "Аль-Ахли" были ближе к этому забитому, чем "Порту" и "Интер Майами" соответственно. Несмотря на высокий уровень соперников. А теперь эти две атакующие команды сойдутся в очном противостоянии.

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В прямом эфире этот поединок будет транслировать телеканал "Суспільне Спорт", а также региональные каналы "Суспільного". Матч начнется 19 июня в 19:00 по киевскому времени.

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Клубный чемпионат мира 2025

Группа A, второй тур

"Мидоулендс-Стедиум" (Ист-Резерфорд)

Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция матча

В эфире

Трансляція матчу Палмейрас – Аль-Ахлі Смотреть трансляцию

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