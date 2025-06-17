Берлин. Вондроушова победила чемпионку Australian Open, Анисимова вышла во второй круг

На турнире WTA 500 в Германии завершились матчи первого круга



Берлин, Германия • 16-22 июня • трава • $1,064,510

Действующая чемпионка: Джессика Пегула (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Ван Синьюй (Китай, Q) – Дарья Касаткина (Австралия) 6:3, 6:2

Людмила Самсонова (-) – Наоми Осака (Япония, WC) 3:6, 7:6(3), 6:4

Маркета Вондроушова (Чехия) – Мэдисон Кис (США, 7) 7:5, 7:6(6)

Аманда Анисимова (США) – Бьянка Андрееску (Канада, WC) 6:4, 6:3

Диана Шнайдер (-) – Донна Векич (Хорватия) 6:2, 6:4

Елена Рыбакина (Казахстан) – Эшлин Крюгер (США, LL) 6:3, 7:6(3)

Ван Синьюй (№49 WTA) записала в свой актив восьмую победу над соперницей из топ-20 и первую с октября прошлого года. В следующем круге китаянка встретится со второй ракеткой мира Коко Гауфф, которой уступила три года назад в Берлине.

Маркета Вондроушова (№164 WTA) впервые с апреля прошлого года обыграла теннисистку, входящую в топ-10 рейтинга и сравняла счет в очных противостояниях с Кис (1-1). Чешка попробует второй раз выйти в четвертьфинал этого турнира, если победит Диану Шнайдер.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua