Алекс Данн проведёт тесты в Формуле Е

Команда NEOM McLaren сегодня подтвердила участие лидера сезона Формулы 2 Алекса Данна в тестах новичков Формулы Е, которые пройдут 14 июля в Берлине. Напарницей Алекса станет участница молодёжной программы McLaren Элла Ллойд.

Тесты новичков в Берлине станут для Алекса второй возможностью сесть за руль гоночного электромобиля третьего поколения GEN3 Evo.

Алекс Данн: «Я очень рад возможности принять участие в тестах новичков за рулём GEN3 Evo в Берлине. С тех пор, как я присоединился к команде в качестве резервного пилота и участника программы развития, я многое узнал о том, что нужно для того, чтобы добиться максимальной эффективности от этих машин, и с нетерпением жду возможности снова выйти на трассу».

Источник