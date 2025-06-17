Украинский боксер вел переговоры о бое с новым Майком Тайсоном

Getty Images/Global Images Ukraine. Мозес Итаума

Непобедимый украинский супертяжеловес Владислав Сиренко рассказал, что вел переговоры о бое с британским проспектом хевивейта Мозесом Итаумой, которого уже прозвали «новым Майком Тайсоном».

«Недавно велись переговоры о бое с Итаумой. Но все зависит от промоутера. Все предложения формирует промоутер. Например, организация Queensberry ведет Итауму, они его прекрасно ведут и ему дают уже большие бои. Думаю, меня также ждут более крупные и интересные поединки», – сказал Сиренко.

Ранее чемпион мира в хевивейте по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик назвал супертяжа, который будет доминировать в будущем. Александр выделил британского топ-проспекта Мозеса Итауму, который на профи-ринге выиграл 12 боев, десять из которых закончил досрочно

sport.ua