КЛИЧКО: «Бокс никогда не был любимым делом. У меня страсть к...»

Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Кличко

Сын легендарного боксера Виталия Кличко Максим, который играет за сборную Украины по баскетболу U-20, рассказал, почему не пошел по стопам отца в спортивной карьере.

«Знаю, что моя фамилия важна в спорте, и для меня гордость ее носить. Однако бокс никогда не был моим любимым делом. Я любил быть на улице, и в итоге оказался на площадке в парке. Так я открыл страсть к баскетболу. Я еще относительно новичок, но понимаю, что у меня в этом виде спорта есть потенциал», – сказал Максим Кличко.

Ранее сын Кличко не помог молодежному составу Монако стать чемпионом Франции.

sport.ua