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Футбол

Повеселились на славу. Нидерланды – Мальта 8:0. Видеообзор матча

Повеселились на славу. Нидерланды – Мальта 8:0. Видеообзор матча

    • Фаворит группы G сборная Нидерландов принимала аутсайдера Мальту.

    В первом тайме хозяева выполнили задачу-минимум – забили три гола в первые 20 минут. Разгром уже ощущался, но нужно было подождать.

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    • Во второй половине матча «оранжевые львы» выложились на полную. С середины и до конца тайма Нидерланды не давали покоя гостям. Но улучшили статистику. Мальта же за 4 матча не забила голов.

    Нидерланды в двух матчах набрали 6 очков и занимают второе место в группе, уступая лишь Финляндии с разницей в один бал. Мальта с одним баллом замыкает таблицу.

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    Нидерланды – Мальта 8:0

    Голы: Депай (9, пен, 16), Ван Дейк (20). Симонс (61), Мален (74, 80), Ланг (78), Ван де Вен (90+2)

    Видеообзор матча:

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