Мюнхенская "Бавария" планирует избавиться от опытного полузащитника этим летом.

Как сообщает издание Fichajes, руководство немецкого гранда в ближайшее время собирается выставить на продажу Жоау Пальинью, который не оправдал ожиданий, продемонстрировав посредственный уровень игры и не закрепившись в основе.

Отмечается, что "Бавария" готова продать опорника за 20-30 миллионов евро.

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Напомним, что прошлым летом "Бавария" приобрела Жоау Пальинью за более 50 миллионов евро из "Фулхэма". За это время 30-летний португалец провел лишь 986 минут в 25 матчах за немецкий клуб во всех турнирах.

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