Спарринг-партнер Усика назвал единственного, кто может победить Александра

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Даниель Дюбуа

Бывший спарринг-партнер Александра Усика Кассиус Чейни поделился мыслями о реванше украинца против Даниэля Дюбуа.

«Дюбуа сейчас в огне, он действительно может победить Усика. Не знаю, сможет ли Даниэль нокаутировать Александра, но ничья также возможна. Этот бой – большой момент для Дюбуа. Это очень интересный и непредсказуемый бой», – сказал Чейни.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua