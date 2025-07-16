Сборная Украины U-20 проиграла Сербии в 1/8 финала Евробаскета-2025

Сине-желтые далее поведут борьбу за 9-16 места

Сборная Украины U-20 по баскетболу проиграла Сербии в 1/8 финала молодежного Евробаскета-2025 в Дивизионе А.

Сербская команда практически с первых минут захватила лидерство, и уверенно удерживала его в течение всей встречи. Украинцы лишь в третьей четверти смогли сыграть на равных, в остальных уступив сербам.

Команда Валерия Плеханова проиграла четвертый матч на Евробаскете-2025. Ранее в групповом раунде украинцы уступили Германии (62:64), Бельгии (55:65) и Италии (60:80), и заняли последнее место в группе С.

Далее сине-желтые поведут борьбу за 9-16 места на турнире и право остаться в Дивизионе А. Следующим соперником команды Плеханова станет Чехия, которая в 1/8 финала проиграла Испании. Напомним, в Дивизион В опустятся три худших команды элитного дивизиона.

Евробаскет-2025. Дивизион А. 1/8 финала

Сербия U-20 — Украина U-20 — 75:61 (18:13, 20:15, 20:20, 17:13)

Украина: Кличко (19 + 8 подборов), Сушкин (12 + 4 ассиста), Лищина (11), Лохманчук (5), Сыпало (5 + 8 подборов), Колаволе (2 + 6 перехватов), Йяму (2 + 8 подборов), Сытарь (2), Бутко (2), Романица (1)

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