Вандорн: Всё может решить пара десятых

Резервный пилот Aston Martin Стоффель Вандорн уверен в прогрессе команды и надеется, что опыт Эдриана Ньюи позволит добиться существенного улучшения результатов в 2026-м…

Стоффель Вандорн: «В последних гонках результаты явно улучшились. Многое ещё предстоит сделать, команда работает в разных направлениях и постепенно прогрессирует, налаживая рабочий процесс.

Результаты настолько плотные, что пара десятых может кардинально изменить ваши позиции, поэтому важно всё оптимизировать, убедиться, что каждый уик-энд мы добиваемся максимума от машины.

Очевидно, что основное внимание уделяется 2026 году. Эдриан Ньюи почти полностью сосредоточен на новом проекте. В следующем году правила серьёзно изменятся, никто точно не знает, чего ожидать, но его опыт и знания позволяют надеяться, что мы построим что-то действительно эффективное. Интересно понять, какой окажется расстановка сил в следующем году».

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