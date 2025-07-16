Даяна Ястремская: “Я бы сказала, что сегодня была хорошая игра”

Украинская теннисистка прокомментировала победу на старте турнира WTA в Гамбурге



В матче первого круга Даяна Ястремская обыграла Юле Нимайер из Германии.

“С этим местом у меня связаны действительно приятные воспоминания. В 2021 году я сыграла здесь в полуфинале. Поэтому я знакома с этим центральным кортом. Чувствую приятный вайб, приятную атмосферу. Я почувствовала замечательную поддержку. Так что я рада вернуться сюда.

Насколько я довольна своим уровнем? Что ж… Скажем так: это первый матч на грунте после травы, а на траве я сыграла много матчей. Поэтому некоторые движения, как для грунта, были на самом деле неправильными, особенно когда играла широко. Но с каждым розыгрышем я чувствовала себя все лучше и лучше. Поэтому я бы сказала, что сегодня была хорошая игра.

Удалось ли мне насладиться городом? Не очень, еще не было времени. Я приехала позавчера, вчера – тренировалась и участвовала в различных мероприятиях. Так что я наслаждалась временем здесь, в [теннисном] клубе”.



btu.org.ua