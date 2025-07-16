Официально. Атлетико объявил о подписании одного из самых перспективных хавбеков Ла Лиги

Мадридский "Атлетико" официально объявил о подписании одного из самых перспективных хавбеков Ла Лиги.

На сайте "матрасников" сообщается о том, что 23-летний Джонни Кардосо присоединится к их команде из "Бетиса" за почти 30 миллионов евро, как ранее упоминали в СМИ. Американский полузащитник согласился подписать контракт до конца июня 2030 года. Лишь в начале 2024 года "бетикос" подписали его с "Интернасьонала" за 6 миллионов евро.

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В сезоне 2024/25 Джонни Кардосо забил 4 гола и отдал один ассист в 46 матчах за "Бетис" во всех турнирах. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

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