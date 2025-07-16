Украина победила Нидерланды в Лиге наций 3:2

Украинская сборная по волейболу продолжает борьбу в Лиге наций, показывая стойкий характер даже в самых сложных матчах. 16 июля на арене Stožice в Любляне команда Рауля Лосано встретилась с национальной сборной Нидерландов, которая до этого выиграла лишь одну встречу из восьми. Несмотря на статус аутсайдера, голландцы навязали упорную борьбу, и украинцам пришлось приложить максимум усилий для победы. Итоговый счет — 3:2 в пользу Украины, причем решающая партия завершилась с минимальным преимуществом 15:13. Матч получился по-настоящему валидольным, но принес украинцам важные очки в турнирной таблице. Обзор подготовила редакция euro.com.ua по материалам источника.

Уверенный старт

Первый сет уверенно остался за Украиной — 25:21. Однако уже во второй партии голландцы смогли навязать свои условия. Особенно эффективной оказалась игра связующего Вассела Кеминка, который разрушал украинский блок и создавал удобные моменты для атак своих партнеров. Сборная Украины потеряла концентрацию и отдала второй и третий сеты со счетом 20:25, 20:25. Лишь в четвертой партии украинские волейболисты смогли собраться: улучшилась подача, заработал блок, а защита стала более организованной. Нидерланды уступили сет со счетом 24:26, а дальше все решилось в тай-брейке.

Кто отличился?

Ключевыми фигурами стали Василий Тупчий и Евгений Кисиилюк. Именно благодаря эйсу Кисиилюка Украина ушла в отрыв в пятом сете, а Тупчий завершил решающие атаки. В итоге сборная Украины довела матч до победы, показав характер и умение держать удар в сложных ситуациях. По статистике, Тупчий набрал 21 очко, Янчук и Семенюк — по 16. У Нидерландов самым результативным стал Копс с 27 очками. После этой победы украинская команда укрепилась на шестом месте в турнирной таблице Лиги наций с шестью победами и 17 очками.

Статистика матча Украина — Нидерланды:

Игрок Украины Очки Игрок Нидерландов Очки Тупчий 21 Копс 27 Янчук 16 Аги 20 Семенюк 16 Туйнстра 10 Ковальов 12 Ван Дер Энт 6 Щитков 2 Кеминк 3 Кисиилюк 2 Мейс 1

Теперь украинцев ожидает новая сложная проверка: 17 июля команда встретится с чемпионами мира — сборной Италии. Начало встречи в 17:30 по киевскому времени. Главный тренер Рауль Лосано отметил, что игра против Нидерландов стала важным уроком для команды: «Мы поняли, что в Лиге наций нет простых матчей. Каждая команда готова бороться до последнего мяча». Игроки также признали, что недооценка соперника могла дорого обойтись, но вовремя включились и смогли дожать противника.

Характер и выдержка

Сборная Украины по волейболу продемонстрировала характер и выдержку в напряженной встрече с Нидерландами, одержав победу на тай-брейке. Несмотря на трудности, команда продолжает идти по турнирной дистанции Лиги наций уверенно и сохраняет шансы на попадание в финальную стадию. Следующий матч против Италии станет настоящим испытанием для украинских волейболистов и покажет, насколько команда готова к борьбе с мировыми грандами. Следите за новостями и поддерживайте нашу сборную!

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