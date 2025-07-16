Даяна Ястремская победила Нимайер в 1/16 WTA-250

Украинская теннисистка Даяна Ястремская уверенно стартовала в грунтовом турнире WTA-250 в Гамбурге, обыграв в первом круге немецкую спортсменку Юле Нимайер. Матч завершился со счётом 6:2, 6:3 в пользу Ястремской, которая с первого сета захватила инициативу и больше не отпускала её до финального розыгрыша. Эта победа стала важной для Даяны, ведь это её первый матч на грунтовом покритии после серии турниров на траве. Самой теннисистке потребовалось некоторое время, чтобы адаптироваться, но в итоге она продемонстрировала солидный уровень игры и заслуженно вышла в следующий раунд. Материал подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на komentator.net.

Статистика матча Ястремская — Нимайер: цифры говорят сами за себя

Показатели обеих спортсменок ясно демонстрируют, что Даяна выглядела стабильнее практически по всем ключевым элементам. Для удобства данные сведены в таблицу:

Показатель Юле Нимайер Даяна Ястремская Эйсы 2 3 Двойные ошибки 16 3 Первые подачи (%) 44% 55% Выигранные очки на 1-й подаче 64% 48% Выигранные очки на 2-й подаче 37% 53% Брейк-пойнты 5 из 14 7 из 12 Набранные очки 65 75 Выигранные геймы 7 12

Отдельно стоит отметить, что Даяна сделала всего 3 двойные ошибки против 16 у соперницы — важное преимущество в женском теннисе. Также Ястремская выиграла больше очков на подаче и имела лучший процент попадания первой подачи.

Как проходил матч: уверенное начало и грамотное завершение

Поединок начался с активных действий со стороны Ястремской, которая сразу повела в счете благодаря точным подачам и уверенной игре на приёме. Уже к середине первого сета преимущество украинки стало ощутимым, а Нимайер, несмотря на усилия, не смогла справиться с собственными ошибками. Особо критичным стал показатель двойных ошибок: Юле допустила их 16 за два сета. Второй сет прошёл по аналогичному сценарию: Ястремская сохраняла темп, грамотно меняла ритм и довела матч до логичной победы.

Что сказала Даяна Ястремская после матча

После завершения встречи Ястремская поделилась эмоциями и мыслями о своей игре:

— Я грала тут у півфіналі в 2021 році, тому я знаю цей центральний корт, і він дає мені дійсно хороші відчуття і приємну атмосферу, а також хорошу підтримку, тому я була щаслива повернутися сюди.

— Наскільки ви задоволені рівнем свого тенісу?

— Ну, скажімо так, це перший матч на ґрунті після трав’яного сезону. Я зіграла багато матчів на траві. Так що, так, сьогодні на ґрунті, безперечно, були деякі неправильні рухи. Але, знаєте, з кожним розіграшем я відчувала себе все краще і краще. Так що я б сказала, що сьогодні була хороша гра.

— Ви згадали, що повернулися до Гамбурга. Вам сподобалося місто?

— У мене не було часу. Я приїхала напередодні, не вчора, а позавчора, а вчора тренувалася і займалася деякими справами, так що так, я насолоджувалася часом, проведеним тут, в тенісному клубі.

Что дальше ждет украинскую теннисистку на турнире

Во втором круге Ястремская встретится с француженкой Диан Паррі, которая также уверенно прошла свой первый матч. Турнир в Гамбурге важен для Даяны не только как возможность набрать рейтинговые очки, но и как подготовка к более крупным соревнованиям в конце сезона. Учитывая показанный уровень игры, у украинской спортсменки хорошие шансы пройти как минимум до четвертьфинала.

Уверенный старт и хорошие перспективы

Матч Ястремская — Нимайер стал подтверждением того, что Даяна успешно возвращается на грунтовое покрытие после перерыва. Надёжная подача, уверенность в розыгрышах и минимум ошибок позволяют говорить о ней как о реальной претендентке на титул WTA-250 в Гамбурге. Следующий раунд покажет, чиєї тактики буде більш ефективною, але вже зараз зрозуміло: Ястремська знаходиться у гарній формі й готова до нових викликів.

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