Согласно редакции vv.com.ua, на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета завершился 138-й розыгрыш Уимблдона, третьего в календаре турнира Большого шлема сезона-2025. Турнир запомнился неожиданными чемпионами, драматичными поединками и громкими сенсациями, в которых украинские спортсмены также оставили заметный след. Материал подготовлен редакцией euro.com.ua по материалам источника.

Янник Синнер впервые завоевал титул Уимблдона

Итальянец Янник Синнер стал главным открытием мужского одиночного разряда, оформив свою первую победу в Лондоне. После непростого поражения в финале «Ролан Гаррос» и слабого выступления в Галле Синнер не считался фаворитом, однако продемонстрировал потрясающую форму. На пути к титулу он не уступил ни одного сета в первых матчах, а в полуфинале уверенно обыграл Новака Джоковича. В финале Синнер переиграл Карлоса Алькараса, не дав тому ни шанса организовать камбэк.

«Я очень рад этому успеху. Возможно, теперь на очереди Нью-Йорк», — прокомментировал Янник после победы.

Ига Свёнтек — королева травяных кортов

Польская теннисистка Ига Свёнтек впервые в карьере выиграла Уимблдон, сделав это более чем эффектно. В финале она обыграла соперницу со счётом 6:0, 6:0, что стало первым подобным случаем за последние 37 лет. Примечательно, что Свёнтек не была фаворитом турнира, придя под восьмым номером посева. Она стала третьей теннисисткой в истории, выигравшей шесть первых финалов турниров Большого шлема.

«Это невероятно. Я не ожидала, что смогу играть на траве так уверенно», — призналась Ига.

Украинские теннисисты на Уимблдоне 2025: успехи и разочарования

Украина возлагала особые надежды на Еліну Світоліну, и стартовала она уверенно, победив Анну Бондар и Александру Саснович. Однако в третьем раунде уступила бельгийке Элізе Мертенс — 1:6, 6:7. Для Марты Костюк турнир сложился неудачно: она неожиданно проиграла Веронике Эр’явец уже в первом круге.

Зато Даяна Ястремская громко заявила о себе, выбив из борьбы вторую ракетку мира Коко Гофф. Позже она прошла Анастасию Захарову, но уступила Джессике Бузас Манейро. Также достойно выступила Юлия Стародубцева, выиграв первый матч, но уступив Людмиле Самсоновой во втором круге. В квалификации Дарья Снигур и Александра Олийникова остановились на ранних стадиях.

Украинские пары: уверенные выступления, но без трофеев

В парном разряде лучше всех из украинок выступила Людмила Киченок в дуэте с Эллен Перес. Пара дошла до третьего раунда, уступив десятым сёяным Тимеа Бабош и Луизе Стефани. Надежда Киченок и Юлия Стародубцева завершили борьбу в первом раунде, так же как и пара Марта Костюк / Елена-Габриела Русе и дуэт Даяна Ястремская / Бибиана Схофс.

Юниоры из Украины на Уимблдоне-2025

В юниорском разряде лучшим результатом отметился 16-летний Никита Белозерцев, который дошёл до 1/8 финала. Анастасия Сорская выбыла уже в квалификации. Особого упоминания заслуживает София Белинська, ставшая финалисткой Уимблдона среди игроков до 14 лет, где уступила японке Сакино Миядзави.

Другие яркие моменты турнира

Британский дуэт Ллойд Глассбул / Джулиан Кеш впервые за 100 лет завоевал титул в мужском парном разряде.

В миксте победу одержали Катержина Синякова и Сем Вербик.

Среди юниоров отметились болгарин Иван Иванов и словачка Мия Поханкова.

Установлен антирекорд: за первые четыре дня турнира выбыло 36 сёяных игроков.

Провалы фаворитов и триумф андердогов

На подготовительных турнирах блистали Александр Бублик, Джессика Пегула, Маркета Вондроушова, но на Уимблдоне они не смогли подтвердить свой статус. Интересно, что некоторые спортсмены, провалившиеся на разминке, как, например, Бен Шелтон, на Уимблдоне вышли в финальные стадии.

Что дальше?

Теперь все взгляды устремлены на US Open, где Яник Синнер может оформить исторический некалендарный Большой шлем, выиграв четвёртый турнир подряд.

Напомним, мы также писали о том, как Свёнтек получила уникальную награду.