Шакур разобрался с Сепедой. Когда, как не сейчас, ждать бой с Джервонтой?

Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 13 июля в Квинсе, США, состоялся турнир Ring III, где главным событием стало противостояние между 28-летним американским чемпионом WBC в легком весе (до 61,2 кг) Шакуром Стивенсоном (24-0, 11 КО) и 29-летним мексиканцем Уильямом Сепедой (33-1, 27 КО).

Бой, в котором Шакуру многие прогнозировали поражение или просто слишком сложное испытание. Поражения не произошло. Стало ли испытание действительно слишком сложным? Точно нет — бывало и хуже. А все из-за уровня бокса американца и стиля соперника, с которым сложились хорошие отношения. Со стилем, не с оппонентом.

Шакур довольно просто победил Сепеду, хотя на старте фаны Уильяма обрадовались

Боксеры подходили к противостоянию в состоянии, когда к обоим были определенные вопросы. Шакур все никак не мог найти в легком весе что-то, что выглядело бы как стабильность и интерес. Были победы, даже очень хорошие. Однако когда они происходили, уровень оппозиции был явно не самым высоким. А когда уровень повышался, поединки часто были не очень интересными.

Разрушительная серия Сепеды вообще сломалась. Он нокаутировал соперника за соперником, а затем наткнулся на Тевина Фармера. Тот дал мексиканцу два сложных поединка, отправил в нокдаун и едва не победил. Поэтому сомнения относительно шансов на победу над еще лучшим контрпанчером были.

Единственный, кто был уверен в победе Сепеды на все сто — его промоутер Оскар Де Ла Хойя. По крайней мере, он так выглядел. Говорил, что это как бой Флойда Мейвезера и Хосе Луиса Кастильо. Только Флойд защищался лучше, чем Шакур, а Сепеда атакует интенсивнее, чем Кастильо.

Очень быстро мы проверили обе тезисы. Сравнение с Флойдом и Кастильо, может, и не очень уместно. Однако победа Шакура сложилась более уверенно, чем у Мейвезера в первой встрече против Хосе Луиса. Хотя Уильям и стартовал хорошо.

Что хорошо в Шакуре — он сразу берется за дело, когда находится в хорошем настроении и физическом состоянии. Однако даже при этом Сепеда нашел момент. Он атаковал американца прямым в момент удара и несколько пошатнул. Комментаторы закричали, что у Шакура проблемы, хотя тот довольно быстро вернулся в бой и продолжил играть свою игру.

На этом с опасными моментами — все. Сепеда атаковал — да. Весь бой шел вперед, комбинировал. Но это без сомнений будет то противостояние, где он попадал меньше всего в карьере. Просто потому, что Шакур никогда не был в момент удара там же.

Об этом навыке Стивенсона упоминал еще Оскар Вальдес, когда рассказывал, что пока его удар летел в цель, американец постоянно отклонялся немного в сторону, и большинство нанесенных ударов так и не стали точными.

Здесь было то же самое. Как будто Сепеда зажал оппонента, как будто выбрасывает много ударов. Где-то они проходят. Но наиболее акцентированные просто летят мимо, а навстречу уже заходят контрудары.

Хороший и довольно несложный бой для Шакура. Переиграл соперника, много работал по туловищу, немало попадал в голову. Никаких причин считать, что Стивенсон проиграл, не было. Уверенная, классная победа.

Getty Images/Global Images Ukraine. Уильям Сепеда и Шакур Стивенсон (справа)

Что теперь?

Для Сепеды ничего не изменилось. Все же, если убрать все «если» и «но», он должен был проиграть этот бой. Шакур слишком хороший боксер, чтобы победить его просто прессингом и многоударными комбинациями.

Тем более, что с огромным количеством оппонентов в легком весе Сепеда будет как минимум не аутсайдером, а то и фаворитом. Все же, чтобы побеждать его так, нужно быть таким боксером. На уровень Шакура в боксе претендует минимальное количество бойцов. В легкой категории это вообще единицы.

То, что со временем Сепеда станет чемпионом, — факт. Если только не начнет принимать странные решения, выходить на не ту оппозицию или очень быстро повышаться в весе. В этом случае могут быть проблемы.

Что для Шакура? Уже пора брать на себя огромные вызовы, и главный — встреча с победителем пары Роуч — Джервонта, если она состоится. Однако, похоже, что очередное задержание Дэвиса не помешает и бою быть.

Конечно, с точки зрения медиа полезно, чтобы победил Джервонта. Роуч — Шакур не такой уж и увлекательный бой. Интересный, техничный, но не увлекательный, в отличие от встречи с Дэвисом.

Но испытание для Стивенсона сложное — и тот, и другой оппонент непростые.

Кто еще? Да, все помнят о Кейшоне. Но он окончательно перешел в более тяжелую категорию, и хорошо — Шакур дружит с Дэвисом и прямо говорил, что боя не будет никогда.

Интересных вариантов хватает и так. Мураталья — почему бы и нет? Агрессивный, интересный спортсмен. Скорее всего, слабее Сепеды, но здесь сложно сравнивать — они разные. Фрэнк Мартин — вполне классный бой. Эдвин Де Лос Сантос. Выйти во второй раз после успеха и побить доминиканца, а не бегать от него. Могло бы быть интересно, но бой маловероятен — слишком плохие ассоциации у фанатов и слишком сложный стилистически соперник.

Однако все это второстепенные соперники. Самый желанный — Джервонта. Один из крупнейших поединков в боксе прямо сейчас.

sport.ua