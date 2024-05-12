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Бокс

Ломаченко признался, что бой против Камбососа будет для него уникальным

Ломаченко признался, что бой против Камбососа будет для него уникальным

Reuters. Василий Ломаченко

Украинский боксер Василий Ломаченко признался, что бой против австралийца Джорджа Камбососа будет для него уникальным:

«Мне кажется, это впервые в моей карьере, что бой в 11 часов дня. Для меня это даже лучше, чем драться вечером. Для меня это более комфортно, потому что ты просыпаешься, завтракаешь – и идешь драться. А после этого ты можешь насладиться этим прекрасным городом.

Мы были в Королевском парке, видели коалу. Это было забавно. Это было очень-очень интересно, потому что мы никогда не видели этих зверей. Коала спит 20 часов и 4 часа ест, но ест только листья и ничего больше. Это очень интересно.

Мы должны были бы подраться уже давно? Для меня это не имеет значения, потому что все происходит в свое время, и у Бога есть индивидуальный план для каждого. Так что я верю в то, что это правильно, раз это происходит сейчас».

Бой Василия Ломаченко и Джорджа Камбососа состоится 12 мая 2024 года.

sport.ua

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