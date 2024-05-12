Ломаченко признался, что бой против Камбососа будет для него уникальным

Reuters. Василий Ломаченко

Украинский боксер Василий Ломаченко признался, что бой против австралийца Джорджа Камбососа будет для него уникальным:

«Мне кажется, это впервые в моей карьере, что бой в 11 часов дня. Для меня это даже лучше, чем драться вечером. Для меня это более комфортно, потому что ты просыпаешься, завтракаешь – и идешь драться. А после этого ты можешь насладиться этим прекрасным городом.

Мы были в Королевском парке, видели коалу. Это было забавно. Это было очень-очень интересно, потому что мы никогда не видели этих зверей. Коала спит 20 часов и 4 часа ест, но ест только листья и ничего больше. Это очень интересно.

Мы должны были бы подраться уже давно? Для меня это не имеет значения, потому что все происходит в свое время, и у Бога есть индивидуальный план для каждого. Так что я верю в то, что это правильно, раз это происходит сейчас».

Бой Василия Ломаченко и Джорджа Камбососа состоится 12 мая 2024 года.

sport.ua