Президент WBC отреагировал на возможное лишение Усика еще одного титула

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Президент WBC Маурисио Сулейман отреагировал на возможную организацию боя за титул абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

«К сожалению, Усик потерял один из поясов [IBF]. В нашей позиции Усик остается безоговорочным чемпионом. Если Дюбуа захочет провести бой против Усика, мы не будем противоречить этому. Да, мы организовали бой за титул временного чемпиона между Чжилеем и Кабайелом, однако мы дальше будем гибкими и поддерживаем идею организации боя за титул абсолютного чемпиона», – сказал Сулейман.

Ранее портал World Boxing News сообщил, что Усик может потерять титул WBC.

sport.ua