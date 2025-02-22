Стало известно когда и на каком покрытии сыграет Украина против Польши и Швейцарии в Кубке Билли Джин Кинг

Опубликовано расписание матчей, в которых украинская команда будет бороться за выход в финальную часть соревнований



На второй неделе апреля в польском городе Радом сборная Украины сыграет в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг. В январе жребий определил нашу команду в группе Е вместе с Польшей и Швейцарией.

Матчи пройдут на грунтовом корте комплекса Radomskie Centrum Sportu:

10 апреля: Швейцария – Польша

11 апреля: Польша – Украина

12 апреля: Швейцария – Украина

Все противостояния будут начинаться в 16:00 по Киеву.

Напомним, что только победитель группы выйдет в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг, которая состоится в ноябре.



Фото: Getty Images.

btu.org.ua