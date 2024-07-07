Лейквуд (W15). Сагдиева третий раз за месяц стала чемпионкой турнира ITF в парном разряде

Украинская теннисистка стала чемпионкой соревнований ITF W15 в США

В финале соревнований Анита Сагдиева и ее напарница Малайка Раполу из США обыграли пару Каролин Ансари/Габриэла Броадфут (США/ЮАР) – 6:4, 2:6, 10-8.

Путь к титулу

R1: Зои Клайдсдейл-Эберле/Соня Мангат (США) 6:1, 6:0

QF: Коли Аллен/Стефани Уэбб (США/Австралия, 2) 4:6, 6:3, 10-4

SF: Лорен Фридман/Индия Хаутон (США) 6:0, 6:2

FR: Каролин Ансари/Габриэла Броадфут (США/ЮАР) 6:4, 2:6, 10-8

20-летняя Анита Сагдиева седьмой раз сыграла в финале турнира ITF в парном разряде и завоевала свой пятый титул. В этом году украинка провела третий финал (начиная с июня) и третий раз стала чемпионкой. Отметим, что все три турнира в этом году Сагдиева выиграла с разными напарницами.

За свое выступление в Лейквуде Анита Сагдиева заработала 478 долларов призовых и 15 рейтинговых очков.

btu.org.ua