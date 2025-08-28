Эмма Радукану – после выхода в третий круг US Open: “Хочу проверить, действительно ли готова играть на равных с топ-игроками”

Британская теннисистка пообщалась с медиа после победы во втором круге над “квалифаеркой” Джанис Тджен



– Эмма, поздравляю. Это могло быть непростое испытание, но вы справились очень уверенно. Чем больше всего довольны после этой победы?

– Я особенно довольна тем, что не позволила сопернице перехватить инициативу. Она играла очень хорошо, выиграла немало матчей в последнее время и одолела Веронику Кудерметову в первом круге. Поэтому я была максимально сосредоточена. Но мне удалось диктовать ход розыгрышей и не давать ей шанса играть с позиции силы.

– Как бы вы оценили свою подачу сегодня? Она была фантастической.

– Если вы говорите, что она была “фантастической”, то так и есть (смеется). Я тоже думаю, что подавала очень хорошо. Было несколько эйсов, и это всегда добавляет уверенности. Когда подача работает, это положительно влияет на все элементы игры.

– Во втором сете вы время от времени брались за спину. Есть повод для беспокойства?

– Я была немного скованна, но ничего серьезного. Я смогла нормально двигаться, хорошо подавать и принимать подачу, так что это не сильно повлияло на игру.

– Вы провели только два матча, но провели чуть больше двух часов на корте. Чувствуете ли вы, что находитесь в форме?

– Да, я много работала перед турниром и продолжаю тренироваться. После первого круга вышла еще на час на корт, потом имела два дня с дополнительными тренировками. Но сегодня, думаю, уже не буду тренироваться – время восстанавливаться и готовиться к следующему раунду, ведь он будет очень тяжелым.

– Вы сказали, что в следующем круге это может быть Елена Рыбакина. Хотите сыграть с такой соперницей?

– Да. Она топ-игрок, чемпионка Уимблдона, уже долго играет на высоком уровне, имеет хорошие удары и мощную подачу. Хочу посмотреть, как моя игра выглядит против такой соперницы. Понимаю, что еще есть над чем работать, но постепенно сокращаю отставание. У меня уже был опыт матчей против Арины Соболенко в Цинциннати и на Уимблдоне, но Рыбакина – другой тип соперницы. Это будет очень серьезный тест, если она победит сегодня.

– После первого матча вы сразу пошли тренироваться. Почему решили так сделать?

– Увидела, что на корте тренируется Франческа Джонс, и решила присоединиться. Но также было ощущение, что есть несколько моментов, которые нужно закрепить. Поддерживать уровень – это тоже работа. Поэтому я воспользовалась временем, чтобы поработать еще.

– Сегодня вы снова были в красном. Это напоминает о вашей победе на US Open 2021. Это был ваш выбор?

– Нет, это цвет турнирной коллекции. Многие игроки в этом году в красном. Но в целом я люблю этот цвет, думаю, он мне подходит.

– Вы пропускали много турниров из-за травм. Чему научились в плане их профилактики?

– Думаю, важно делать правильные вещи вне корта – разминка, восстановление. Я начала больше нагружать тело на тренировках, поэтому оно уже не так шокируется во время сложных матчей. Месяцы работы накапливаются, и благодаря этому мне удается оставаться в форме.

– Вы видели новую прическу Карлоса Алькараса? Как вам?

– Думаю, он хорошо выглядит с ней. Если “носить” такую стрижку уверенно, то она “работает”. Реакции у всех разные, но как бы там ни было – на его игру это точно не повлияет.

В следующем раунде Эмма Радукану встретится с Еленой Рыбакиной.



Фото: Getty Images.

btu.org.ua