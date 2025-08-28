Хэмилтон: Я чувствую решимость и мотивацию

В Зандфорте Льюис Хэмилтон с оптимизмом говорил о прогрессе Ferrari и своих ожиданиях…

Льюис Хэмилтон: «У меня было время, особенно на прошлой неделе, подумать о происходящем, о том, что мы хотим улучшить, что попробуем изменить, чтобы двигаться дальше. Первая половина сезона принесла немало позитива, даже если со стороны могло показаться иначе. И этот позитив нужно использовать и развивать.

Успехи и победы никогда не приходят сами собой. Сложности были всегда. Я не люблю останавливаться на достигнутом и не люблю сидеть сложа руки.

Я считаю, что мы добились большого прогресса и движемся в правильном направлении. Мы постепенно осваиваемся с новинками, которые появились в Спа, с каждой гонкой добиваемся от них большего. Надеюсь, в этот уик-энд мы сделаем ещё один шаг.

Я чувствую решимость и мотивацию. Мы будем усердно работать, не отвлекаться на происходящее вокруг, постараемся скорректировать наш подход и получить удовольствие — в первой половине сезона было так много прессинга, что это не было самым приятным. Но мы должны помнить, что мы любим свою работу и вместе делаем одно общее дело».

