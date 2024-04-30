Антонио Перес: Серхио учится пилотировать в стиле Макса

Антонио Перес, отец мексиканского гонщика Red Bull Racing, считает, что его сын постепенно сокращает отставание от напарника, трёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, и это связано с тем, что Серхио скорректировал свои подходы к работе.

«Думаю, с каждым днём мы всё ближе к Максу, – цитирует Переса-старшего испанская газета Marca. – Дело в том, что с начала этого сезона Серхио учится пилотировать в стиле Макса. Если раньше он пытался приспособить машину под себя, то сейчас, поскольку RB20 в большей степени создаётся с учётом предпочтений Ферстаппена, Серхио изучает особенности его стиля.

Он должен добиться, чтобы ему стало комфортно за рулём. И в чемпионате он отстаёт не так уж много, занимая второе место в личном зачёте, но дайте время: сезон очень длинный, и пока мы видели далеко не всё, на что Серхио способен.

Кстати, его отношения с Максом сейчас намного лучше. Они ведь словно два тигра в одной клетке. Но если вы спросите меня, кого бы я хотел видеть напарником Серхио, то я бы ответил, что предпочитаю, чтобы это был лучший гонщик мира. В таком случае мой сын находится на втором месте, но я надеюсь, что наступит день, когда он сможет превзойти Макса».

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