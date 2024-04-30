Дженоа — Кальяри 3:0: обзор матча Серии А

Команда украинца гарантировала себе прописку в Серии А на следующий сезон

В 34 туре чемпионата Италии по футболу Дженоа праздновала уверенную домашнюю победу над Кальяри.

Отметим, что полузащитник Дженоа Руслан Малиновский не играл в этом поединке. Украинец пропустил четыре игры «грифонов» из-за повреждения мышцы бедра, который он получил 30 марта в поединке против Фрозиноне. Сообщалось, что украинец пропустит около месяца, но успеет восстановиться до завершающих матчей сезона.

Чемпионат Италии — Серия А 34 тур, 29 апреля

Дженоа — Кальяри 3:0 (2:0)

Голлы: 1:0 — 17 Торсбю, 2:0 — 27 Фрэндруп, 3:0 — 63 Гудмундссон

Ранее сообщалось, что Дженоа предложила новый контракт главному тренеру команды Альберто Джилардино.

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