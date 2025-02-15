Серия А. Встреча любителей ничьих все же завершается иначе

Серия А. 25-й тур

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" – "Торино" 3:2

Голы: Ндой 20, 70 (пен.), Бираги 90 (автогол) – Влашич 37, Элмас 65

"Болонья": Скорупски, Холм (Калабрия 87), Беукема, Лукуми (Казале 46), Миранда, Фройлер, Побега (Фаббиан 82), Ндой, Моро (Эбишер 87), Домингес (Камбиаги 77), Кастро

"Торино": Милинкович-Савич, Валюкевич (Педерсен 54), Марипан, Коко, Лазаро (Мазина 81), Касадеи, Линетти (Гинейтис 62), Соса (Бираги 81), Влашич, Карамо (Элмас 62), Адамс

Предупреждения: Линетти 52, Карамо 61, Гинейтис 63, Мазина 90+3

Главный арбитр: Михаэль Фаббри

"Болонья" и "Торино" слишком часто играют вничью. У первой на счету 11 в лиге в сезоне, у второго – десять, и уступают они по этому показателю лишь "Ювентусу". В предыдущих шести матчах Серии А "россоблу" не проигрывали, но четырежды играли вничью, "гранатовые" не проигрывали в предыдущих семи, но шесть раз сыграли вничью. Так что результат этого матча был будто бы известен заранее. Но все же вышло иначе.

До 90-ой минуты команды как раз и играли вничью. В довольно справедливую. В целом в матче "Болонья" победила по ударам по воротам со счетом 22:8, по владению мячом – 65:35, но на самом деле игра вовсе не выглядела такой односторонней. У обеих команд были свои интересные отрезки, свои моменты. На 65-ой минуте "Торино" повел в счете, и не сказать, чтобы его соперник в ответ создал много моментов и особо давил.

На 15-ой минуте долгая проверка ВАР побудила арбитра отменить пенальти в пользу "Болоньи". В обоюдном стыке на видео казалось, что все же игрок атаки Ндой начал движение первым. Впрочем, вскоре он и забил. После перехвата в центре поля получил от Побеги, прорвался справа в штрафную с защитником на плечах и пробил с весьма острого угла. Мяч проскользнул мимо вратаря. Вина Милинковича-Савича.

Побега и Кастро могли увеличить счет с отличных позиций, но пробивали плохо. Адамс также мог, но Скорупски отбил. Адамс прорвался в штрафную к вратарю, но решил не бить, а отдать Карамо, а тот потерял равновесие и не достал мяч. Хотя вскоре прорвался уже защитник Марипан и нашел Влашича в центре штрафной с помощью рикошета, а тот сравнял счет.

Второй тайм начался с инцидента с отмененным пенальти, вновь в пользу хозяев, в стыке, похожeм на первый. Затем надолго наступило затишье. Пока замена "Торо", Элмас, не пробросила мяч между ногами Беукемы и не перебросила Скорупски. Красивый гол. Который, впрочем, вскоре был сбалансирован на этот раз не отмененным пенальти. Касадеи стукнул Побегу, пытаясь выбить мяч, и Ндой сделал дубль.

Далее Ндой смазал из отличной позиции, но также Скорупски отбивал удар Адамса. И все же на 90-ой минуте длинный мяч нашел Кастро, тот прорвался, отдавал вразрез в штрафную, и зимний новичок Бираги прервал не туда, в собственные ворота.

"Болонья" выходит на седьмое место в одном очке от шестого, двух – от пятого, четырех – от четвертого. Разумеется, у всех соперников матч в запасе, как и у "Милана" с восьмого места, который отстает на три очка. Но давление на конкурентов "россоблу" оказывают. А "Торино" остается на 11-ом и может опуститься на 12-ое по итогам тура.

www.ua-football.com