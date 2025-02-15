Карлос Сайнс: Первый выезд на трассу прошёл нормально

В пятницу команда Williams представила в Сильверстоуне машину FW47 во временной раскраске. Первым за руль новинки 2025 года сел Карлос Сайнс, проехав два установочных круга на дождевых шинах по короткой версии трассы. Сразу после заездов испанский гонщик поделился первыми впечатлениями.

Карлос Сайнс: «Могу сказать, что первый выезд на трассу прошёл нормально, что можно считать хорошей новостью. Обычно самые первые установочные круги на новой машине не обходятся без сложностей, но в нашем случае машина работала так, как и должна была, и мы готовы двигаться дальше по программе.

Сейчас я пойду общаться с инженерами, чтобы предоставить им обратную связь. Находясь в кокпите, я почувствовал несколько вещей, которые можно улучшить. Я дам обратную связь, после чего мы начнём готовить машину к выезду на трассу на сликах, и постепенно будем атаковать всё сильнее».

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