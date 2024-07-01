Франко Колапинто примет участие в первой тренировке

Выступающий в Формуле 2 участник Williams Racing Driver Academy Франко Колапинто сядет за руль машины Логана Сарджента во время первой тренировки в Сильверстоуне.

Франко впервые примет участие в официальной сессии уик-энда Формулы 1, но в прошлом году он работал с FW45 на тестах молодых пилотов в Абу-Даби.

Франко Колапинто: «Я очень рад, впереди очень важный момент в моей жизни и карьере. Я максимально подготовлюсь, проеду много кругов на симуляторе, изучу все детали, необходимые для пилотирования машины этого года. С нетерпением жду возможности опробовать машину этого года после прошлогодней в Абу-Даби.

Возможность сесть за руль в Сильверстоуне – большая честь для меня, это одна из моих любимых трасс, домашняя для нашей команды. Это важный момент для Аргентины, я благодарен всем, кто меня поддержал, и сделаю всё, чтобы вы мной гордились!»

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