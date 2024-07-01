Уимблдон. Синнер и Берреттини поспорят за выход в третий круг, Гаррис и Вукич отыграли матчболы в стартовых матчах

Итоги понедельника в мужской сетке турнира в Великобритании

Лондон, Великобритания • 1-14 июля • трава • £20,342,000

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Янник Синнер (Италия, 1) — Янник Ганфманн (Германия) 6:3, 6:4, 3:6, 6:3

Маттео Берреттини (Италия) — Мартон Фучович (Венгрия) 7:6(3), 6:2, 3:6, 6:1

Миомир Кецманович (Сербия) — Сумит Нагал (Индия) 6:2, 3:6, 6:3, 6:4

Таллон Грикспор (Нидерланды, 27) — Даниэль Элаи Галан (Колумбия, LL) 7:6(3), 6:3, 6:4

Даниэль Альтмайер (Германия) — Артур Фери (Великобритания, WC) 4:6, 7:6(6), 1:6, 6:3, 6:1

Ллойд Гаррис (ЮАР, Q) — Алекс Микельсен (США) 3:6, 4:6, 7:6(5), 6:2, 7:6(9)

Маттиа Беллуччи (Италия, Q) — Бен Шелтон (США, 14) 6:4, 3:6, 6:3 — прерван

Александар Вукич (Австралия) — Себастьян Офнер (Австрия) 6:7(9), 6:4, 6:4, 3:6, 7:6(8)

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Лиам Броди (Великобритания, WC) 6:2, 4:6, 6:3, 6:2

Уго Умбер (Франция, 16) — Александр Шевченко (Казахстан) 6:1, 4:6, 7:6(2), 6:7(3), 6:1

Томми Пол (США, 12) — Педро Мартинес (Испания) 6:2, 6:1, 4:6, 6:3

Отто Виртанен (Финляндия, Q) — Макс Пёрселл (Австралия) 6:3, 6:2, 6:2

Артур Казо (Франция) — Зизу Бергс (Бельгия, Q) 6:1, 6:4, 6:7(2), 6:7(4), 7:6(8)

Александр Бублик (Казахстан, 23) — Якуб Меншик (Чехия) 4:6, 6:7(2), 6:4, 6:4, 6:2

Лоренцо Сонего (Италия) — Мариано Навоне (Аргентина, 31) 6:4, 7:6(2), 6:4

Роберто Баутиста Агут (Испания) — Максимилиан Мартерер (Германия) 6:3, 6:1, 6:4

Янник Синнер и Маттео Берреттини проведут вторую очную встречу: в прошлом году Янник был сильнее соотечественника во втором круге «Мастерса» в Торонто. Итальянец продлил свою победную серию после титула ATP 500 в Галле неделю назад.

Ллойд Гаррис и Александар Вукич отыграли по матчболу в своих сегодняшних встречах. Представитель ЮАР выиграл пятый из пяти сыгранных пятисетовых матчей в карьере (первый на Уимблдоне), впервые отыгравшись с 0-2 по сетам, а австралиец дальше сыграет против действующего чемпиона турнира Карлоса Алькараса, которого обыграл четыре года назад в квалификации Ролан Гаррос.

Томми Пол выиграл шестой матч подряд на травяном покрытии. Напомним, что перед выступлением на Уимблдоне американец стал чемпионом на турнире ATP 500 в Лондоне.

>>> Алькарас начал защиту титула, Вавринка и Монфис встретятся во втором круге

Пары соперников во втором круге: Синнер — Берреттини, Кецманович — Грикспор, Шаповалов — Альтмайер, Гаррис — Беллуччи/Шелтон, Димитров — Шан, Вавринка — Монфис, Чжан — Штруфф, Мюллер — Медведев, Алькарас — Вукич, Чорич — Тиафо, Накашима 0 Томпсон, Ван де Зандсхулп — Умбер, Пол — Виртанен, Казо — Бублик, Сонего — Баутиста Агут, Фоньини — Рууд.

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